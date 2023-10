Loki 2x03, spiegazione del terzo episodio e del ruolo di Jonathan Majors

Il terzo episodio della stagione 2 di Loki, disponibile da oggi in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+, si conclude con un'importante scena finale che anticipa nuovi segreti e un futuro incerto tanto per la TVA quanto per Ravonna Rensayer, il personaggio di Gugu Mbatha-Raw.

Insieme all'IA senziente della TVA Miss Minutes (interpretata da Tara Strong), Ravonna è stata inviata su una linea temporale ramificata per creare un nuovo Colui che Rimane. Tuttavia, sembra esserci un grosso mistero taciuto intorno sia al passato che al futuro di Ravonna.

Come visto nella nuova puntata, infatti, la nuova variante di Colui che Rimane denominata Victor Timely (interpretata sempre da Jonathan Majors) fa il suo debutto ufficiale nell'MCU come abitante di una alternativa America del 1893, nella quale Timely da bambino riceve una guida della TVA da Ravenna e Miss Minutes e, crescendo, diventa un inventore 'fuori dal tempo', benedetto da idee futuristiche ma privo della tecnologia necessaria a realizzarle (cosa che lo spinge ad agire di tanto in tanto come truffatore). L'episodio di Loki si ricollega quindi anche al finale di Ant-Man & The Wasp: Quantumania, la cui scena post-credit aveva mostrato Loki (Tom Hiddleston) e l'agente Mobius (Owen Wilson) proprio in questa linea temporale e al cospetto di Victor. La puntata però aggiunge ulteriore carne al fuoco perché Sylvie (Sophia Di Martino) vuole uccidere Timely mentre Miss Minutes - che ammette di essere sempre stata innamorata di Colui che rimane, sebbene lui la trattasse semplicemente come una cosa - vorrebbe che l'inventore le creasse un corpo fisico.

Il finale dell'episodio è affidato ad un sorprendente cliffhanger, con Miss Minutes che svela a Ravonna di conoscere un grande segreto su di lei che "la farà davvero arrabbiare". Per saperne di più, però, dovrete attendere la prossima puntata...

