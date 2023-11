Loki 2x05, spiegazione del finale di puntata: cosa è successo?

Cosa succede nel finale di Loki 2x05? In questo articolo vi raccontiamo tutto quello che dovete sapere sulla penultima puntata della seconda stagione dell'acclamata serie tv di fantascienza del Marvel Cinematic Universe.

Riprendendo la narrazione dallo scioccante finale della puntata Loki 2x04, la quinta puntata della serie tv con Tom Hiddleston è ambientata in una nuova realtà parallela nella quale la TVA non è mai esistita e tutti i suoi componenti, inclusi i personaggi principali come Mobius e OB, conducono vite apparentemente normali. L'unico che ricorda il mondo che c'era prima della distruzione della Sacra Linea Temporale è Loki, che però continua a balzare avanti e indietro nel tempo senza riuscire a controllarsi.

Nel corso della puntata il protagonista capirà che, qualora riuscisse a trovare un modo per tornare indietro nel tempo a prima degli eventi del finale dello scorso episodio, potrebbe ancora fare in tempo (scusate il gioco di parole) a salvare la situazione. Proverà a farlo riunendo OB, Mobius e tutti gli altri, ma viene scoraggiato da Sylvie, che essendo una Loki ricorda anche lei cosa è successo ma a differenza del protagonista preferisce vivere in questa nuova realtà senza TVA. Tuttavia il crollo del Multiverso non risparmia nessuno e quando il mondo di Sylvie viene spazzato via, la ragazza decide di tornare da Loki e aiutarlo con la sua missione. Ma è troppo tardi: anche quella realtà viene spazzata via, 'uccidendo' Sylvie, Mobius, OB e tutti gli altri tra Loki...che, in un istante di disperazione, si lascia andare ad un urlo disperato.

Grazie a questo urlo, però, e proprio nella scena finale dell'episodio, Loki riesce finalmente a controllare il suo spasmodico viaggiare nel tempo, e riavvolge la realtà a pochi minuti prima della sua distruzione: Sylvie, Mobius, OB e gli altri sono di nuovo con lui, e Loki gli comunica di aver capito come controllare la propria abilità di salto temporale. A quel punto, riesce a tornare a pochi istanti prima della distruzione della TVA, cancellando sostanzialmente gli avviamenti dell'episodio 4. Resta da vedere come farà ad impedire che la Sacra Linea Temporale venga spazzata via di nuovo...

In attesa di scoprirlo grazie all'ultimo episodio, date un'occhiata al trailer delle puntate finali di Loki 2.