Loki 2x06, quanto durerà la puntata finale? Tutto sull'ultimo episodio della serie Marvel

Quanto durerà la puntata finale di Loki 2? Dopo il clamoroso finale di The Marvels, che negli Stati Uniti uscirà nello stesso giorno di uscita su Disney+ dell'ultimo episodio della serie tv con Tom Hiddleston, la Saga del Multiverso è ormai entrata nel vivo.

Secondo quanto riportato, la puntata di Loki 2x06 sarà la più lunga in assoluto della serie, con il noto leaker Cryptic4KQual, specializzato nel rivelare con largo anticipo la durata di film, episodi di serie tv e addirittura trailer e filmati promozionali, ha anticipato che l'episodio 6 della stagione 2 di Loki durerà 56 minuti e cinque secondi, o poco più di 51 minuti escludendo i titoli di coda.

Una durata di 56 minuti significa che questo episodio sarà il più lungo della serie finora - ma non di molto, dato che altri due episodi dello show sono arrivati sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ con una durata 55 minuti. Tuttavia, rispetto ai finali di altri recenti programmi Marvel Disney+ come ad esempio Secret Invasion, il finale di Loki promette diversi minuti in più, il che è a dir poco promettente. Secondo diversi insider, infatti, l'episodio decisivo di Loki sarà collegato al finale di The Marvels, e fornirà 'maggior contesto' rispetto a QUELLA scena post-credit.

Ne potremo parlare più approfonditamente da domani, quindi rimanete con noi.