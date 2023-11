Loki 2x06, spiegazione e riassunto del finale di stagione

Come finisce Loki 2? Dopo aver chiarito che l'ultimo episodio di Loki 2 non ha una scena post-credit, vi raccontiamo cosa accade nella puntata finale dell'acclamata serie tv del Marvel Cinematic Universe con protagonista Tom Hiddleston.

Nel finale della serie, le teorie che volevano Loki diventare l'Arcano del MCU trovano una sorta di conferma, dato che il dio asgardiano conquista un trono nuovo di zecca: non è più il Dio dell'Inganno ma il Dio delle Storie, parte integrante della stabilità dell'intero Multiverso Marvel.

La puntata infatti rivela che Colui che rimane è ancora vivo e tutto ciò che abbiamo visto finora è stata una sua macchinazione, organizzata dalla fine del tempo: tutti gli eventi visti nei vari episodi delle due stagioni fanno parte di un loop andato avanti per secoli durante il quale Loki ha rivissuto milioni di volte le sue azioni per cercare di impedire la distruzione del Telaio. Quando però il protagonista si rende conto che per impedire al Multiverso di collassare l'unica cosa da fare è fermare Sylvie prima che questa uccida Colui che rimane, come accaduto nel finale della prima stagione, e quando diventa chiaro che per fermare Sylvie Loki sarà costretta ad ucciderla, il protagonista escogita un ultimo, disperato piano: la distruzione del Telaio Temporale e il suo stesso sacrificio.

In questo modo, Loki va a sostituire fisicamente il telaio temporale e adesso è il custode di tutte le linee del Multiverso, che sono tutte salve contemporaneamente. Nei minuti finali, viene anche confermato che la TVA esiste ancora e il suo nuovo obiettivo è rintracciare le varianti di Colui che rimane, incluso l'esiliato Kang visto in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Per Loki, nel frattempo, si chiude un arco meta-narrativo che lo ha portato letteralmente dietro le quinte del MCU, trasformandolo nel custode di tutte le storie raccontate dai Marvel Studios: sostanzialmente, è diventato Kevin Feige!

Ricordiamo che la TVA dovrebbe tornare in Deadpool 3, che sarà anche l'unico film del MCU in uscita nel 2024.