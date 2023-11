Loki 3 si farà? Cosa sappiamo sul futuro della serie

Nella notte è approdato in streaming il finale di Loki 2 che di fatto pone il personaggio principale in un nuovo ruolo ben definito. Come ribadito da sceneggiatori e produttori, la storia di questa serie è sempre stata concepita per durare due stagioni e includere quindi due archi narrativi. Ma quali sono le possibilità di vedere una Stagione 3?

Loki ha trascorso la stagione scivolando nel tempo e gravato da uno scopo glorioso: impedire che il Telaio Temporale venga distrutto, distruggendo così la TVA, l'unica cosa che può proteggere la Sacra Linea Temporale da Kang il Conquistatore. Come spiega Ouroboros (Ke Huy Quan), il Telaio Temporale trasforma il tempo grezzo in linea temporale fisica. Poiché non è stato costruito per intrecciare i rami che si formano in maniera infinita, il Telaio Temporale è sovraccarico. Questo significa trasformare le linee temporali in "spaghetti".

Dopo aver trascorso secoli a padroneggiare la fisica, la meccanica e l'ingegneria, Loki crea un dispositivo per aiutare l'inventore del XIX secolo Victor Timely (Majors) - una variante di Kang e di Colui che Rimane - a completare il Moltiplicatore di Portata per stabilizzare il Telaio e ritessere i rami del tempo che si duplicano e si espandono a un ritmo infinito, creando così un multiverso che cresce all'infinito. Non importa quante volte Loki resetti il tempo, le linee temporali ramificate sono destinate a finire in un disastro: il Telaio si distrugge e spaghettifica tutto ogni volta. Sempre.

Loki padroneggia il suo time-slipping per tornare ancora più indietro nel tempo: al finale della prima stagione per impedire a Sylvie (Sophia Di Martino) di uccidere Colui che Rimane alla Cittadella della Fine del Tempo, dando così a tutti il libero arbitrio - ma al costo di causare la diramazione delle linee temporali nel multiverso e di portare inevitabilmente a un'altra guerra multiversale.

Si scopre che il Telaio Temporale è il sistema di sicurezza di Colui che Rimane: quando è sovraccarico di rami, cancella quelli che non dovrebbero esserci. Tutto tranne la Sacra Linea del Tempo. Peggio ancora, esiste un numero infinito di varianti di Kang nel multiverso e solo Colui che Rimane può proteggere tutti da una guerra multiversale in cui nulla, nemmeno la Sacra Linea Temporale, sopravvive. Dopo aver proposto a Loki di prendere il suo trono e di succedergli nel tempo, Colui che Rimane offre a Loki una scelta: distruggere il Telaio e provocare una guerra che porrà fine a tutto, oppure uccidere Sylvie e provare a salvare qualcosa.

"Vuoi davvero essere il dio che toglie a tutti il libero arbitrio per poterlo proteggere?". Sylvie chiede a Loki, che risponde: "A cosa serve il libero arbitrio se tutti sono morti?". Ma ha vissuto abbastanza apocalissi per sapere che a volte è giusto distruggere qualcosa. Ma, ribatte Loki, solo se "c'è la speranza di poter sostituire quella cosa con qualcosa di migliore".

Loki viaggia nel tempo fino alla TVA attuale, dove i suoi amici - Sylvie, Mobius, O.B., Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) e Casey (Eugene Cordero) - sono stati spazzati via dalla fusione del Telaio Temporale. "So che tipo di dio devo essere per te", dice Loki a Sylvie. "Per tutti noi". Loki si espone quindi all'energia temporale che dovrebbe staccargli la pelle e trasformarlo in spaghetti... ma invece si trasforma. Rivelando un nuovo abito verde con un mantello e una corona, Loki disfa le linee temporali quando distrugge il Telaio con la sua magia. Poi intreccia i rami anneriti e morenti e li infonde con la sua magia verde e splendente.

"Ci sta dando una possibilità", dice Sylvie, guardando Loki che scompare in una spaccatura nel tempo. Loki tiene letteralmente insieme le linee temporali, sostituendo il Telaio Temporale con Yggdrasil, l'Albero del Mondo della mitologia norrena. È lì che Loki - il Dio delle Storie - sale al trono e realizza il suo glorioso scopo: proteggere il tempo per tutti i tempi. Sempre.

Il finale di Loki non contiene una sequenza post-credit e, a differenza della prima stagione, non compare la scritta "Loki tornerà nella Stagione 3".

Quindi, no, probabilmente non ci sarà una terza stagione di Loki.