Loki 3, ha senso fare una terza stagione dopo il finale della seconda?

Marvel ci ha finora abituati a serie TV destinate a nascere e morire alla loro prima stagione: Loki ha rappresentato al momento un'eccezione in questo panorama, avendo già goduto di una seconda stagione tra l'altro fondamentale per lo sviluppo del Marvel Cinematic Universe. Ma è davvero finita qui per il Dio dell'Inganno?

Il finale della seconda stagione di Loki ha rappresentato secondo molti uno dei punti più alti raggiunti dal Marvel Cinematic Universe degli ultimi tempi: la voglia di averne ancora è dunque inevitabilmente tanta, ma non siamo sicuri che andare ancora avanti con la serie con Tom Hiddleston possa essere la scelta giusta, e probabilmente gli Studios stessi sono sulla stessa lunghezza d'onda.

Al momento, sia chiaro, non vi sono certezze né in un senso né nell'altro: a differenza del finale della prima stagione, che ci salutava con un cliffhanger foriero di numerose domande, questo nuovo season finale sembra però chiudere alla perfezione un cerchio aperto con l'arrivo di Loki alla TVA, con il nostro (ex?) Dio dell'Inganno ormai pronto ad abbracciare il suo nuovo, fondamentale ruolo di custode del Multiverso.

La via più probabile, insomma, ci sembra quella che porta al ritorno di Loki in uno dei prossimi film dell'MCU (sicuramente i futuri Avengers, ma anche prima), e non in una terza stagione della sua serie stand-alone. E voi, come la pensate? Fatecelo sapere nei commenti!