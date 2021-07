Loki, Alligator con un costume nel nuovo documentario sulla serie Marvel!

Il finale di Loki, la terza serie tv del 2021 facente parte del Marvel Cinematic Universe dopo WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, ha stupito i fan tanto da generare diversi dibattiti anche sui social, nei confronti dello show con protagonista Tom Hiddleston nei panni di Loki, personaggio già interpretato in passato nell'MCU.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler che riguardano Loki. Tra le domande che i fan si sono posti c'è anche una curiosità che abbraccia un'altra serie MCU: i finali di Loki e WandaVision sono sincronizzati? Scopritelo nel video!



Nel nuovo episodio di Marvel Studios Assembled su Disney+, gli spettatori vengono condotti nel dietro le quinte di Loki.

Ad un certo punto il documentario mostra una versione di Alligator Loki che indossa un costume, progettato dal supervisore dello sviluppo visivo, Rodney Fuentebella.



"L'ho visto nello speciale [Disney+] Marvel Studios Assembled su Loki. I pezzi dei miei concept che ho fatto di Alligator Loki sono stati mostrati lì. Abbastanza bello; é stato un progetto divertente e folle su cui lavorare" ha scritto su Instagram Fuentebella.

Michael Waldron parlò così dell'idea Alligator Loki:"Stavamo parlando di come volessimo incontrare molte versioni di Loki in questo show. Ero tipo 'Dovrebbe esserci un Alligator Loki. Perché? Beh, perché è verde; é così stupido ma ha anche totalmente senso. Devi quasi prenderlo sul serio, come se fosse un Loki? Perché non dovrebbe esserci una versione Alligator Loki? Per quanto ne sappiamo questo è un universo di alligatori o altro".



