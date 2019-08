Loki altererà gli eventi storici nel corso della serie Disney+?

Loki sarà protagonista di una delle serie tv in arrivo per il Marvel Cinematic Universe, che ormai sappiamo essere ambientata nella linea temporale alternativa creata dallo stesso Dio dell'Inganno durante Avengers: Endgame.

E a proposito di timeline alternative, un'ultima indiscrezione lanciata da MCU Cosmic descrive la serie come un "viaggio attraverso la storia dell'umanità" con Loki che potrebbe alterare alcuni eventi storici: dunque una sorta di What If...? - altra serie Marvel che debutterà su Disney+ - in salsa storica per il MCU.

In attesa di conferme ufficiali su questo fronte, un indizio a supporto del rumor è rappresentato dalla foto promozionale di Loki mostrata durante la presentazione di Disney+. Se vi ricordate, infatti, l'immagine mostrava il Dio del Tuono davanti ad un cinema che recava la scritta Jaws (Lo Squalo), il capolavoro di Steven Spielberg uscito nelle sale nel 1975.

Come ci è stato spiegato chiaramente in Endgame, anche un ribaltamento di grandi eventi storici non avrà comunque ripercussioni sulla timeline principale del MCU in quanto avverrebbe in una linea temporale alternativa.

Loki debutterà su Disney+ nella primavera del 2021, stesso periodo di uscita della serie WandaVision e di Doctor Strange in the Multiverse of Madnesse (07/05/2021). Per saperne di più vi rimandiamo al calendario della Fase 4 del MCU.