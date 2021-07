Loki, l'analisi del clamoroso finale: l'MCU cambierà per sempre?

Da oggi su Disney+ è disponibile il sesto e ultimo episodio della prima stagione di Loki, il cui rinnovo per un secondo arco narrativo è arrivato proprio in concomitanza dell'uscita della puntata. Ma cosa ci ha riservato, dunque, la puntata finale della serie con Tom Hiddleston?

Per l'occasione, abbiamo preparato un video per analizzare Loki 1x06 e il suo impatto sul futuro dell'intero Marvel Cinematic Universe: lo potete visionare comodamente all'interno di questa news o sul Canale YouTube di Everyeye Plus, dove sono presenti tutti i nostri contenuti video dedicati al mondo dei film al cinema, delle serie TV e degli anime.

Confezionata da Michael Waldron (Rick and Morty, Doctor Strange in the Multiverse of Madness) e Kate Herron (Sex Education), con il primo che dovrebbe tornare a ricoprire il ruolo di co-showrunner anche per la stagione 2, Loki si è rivelata ancora più importante del previsto in termini di influenza sul resto del MCU per motivi che vi lasciamo scoprire all'interno del video.



Voi cosa ne pensate della puntata? Fatecelo sapere nei commenti.

Per quanto riguarda le prossime uscite Marvel su Disney+, vi ricordiamo che ad agosto è in arrivo la serie animata What If...?, mentre Hawkeye con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld è prevista entro la fine del 2021.