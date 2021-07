Loki, analizziamo il quinto episodio dello show Marvel nel nostro nuovo video

Anche Loki è ormai prossima al termine: la nuova serie targata Marvel Cinematic Universe consta infatti di 6 episodi e, se la matematica non è un'opinione, siamo quindi ad un solo step dal gran finale che chiuderà lo show con Tom Hiddleston. Ma cosa ci ha riservato, dunque, il quinto e penultimo episodio della serie Disney+?

Mentre i fan si interrogano sull'identità del villain finale di Loki (sempre ammesso che ce ne sia davvero uno e che lo show non voglia trarci in qualche modo in inganno), nel nostro nuovo video appena pubblicato su YouTube abbiamo, com'è nostro solito, tentato di analizzare quanto visto in quest'ultimo episodio della serie sul Dio dell'Inganno.

Un episodio che porta avanti in maniera efficace la narrazione delle vicende di Loki, Mobius e Sylvie e che quindi non delude certo le aspettative dei fan: al tempo stesso, il nostro parere è che ci siano comunque dei piccoli nei che è bene non ignorare, seppur questi non vadano assolutamente ad intaccare la qualità complessiva di quello che sembra essere un nuovo centro messo a segno dalla divisione televisiva dei Marvel Studios.

Qual è il vostro parere su questo nuovo episodio? Vi ritenete soddisfatti dalla direzione presa dallo show? Diteci la vostra nei commenti! Sophia Di Martino, intanto, ha commentato le più popolari teorie su Loki.