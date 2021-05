Loki anticipato: Disney+ annuncia la nuova data di uscita della serie Marvel

"Il mercoledì è il nuovo venerdì". Così Tom Hiddleston annuncia a sorpresa la nuova data di uscita di Loki, l'attesa serie Marvel che seguirà il Dio dell'Inganno a spasso nel tempo in una linea temporale alternativa creatasi in seguito agli eventi di Avengers: Endgame.

Nel filmato che potete trovare in calce alla news, l'attore britannico rivela ufficialmente che lo show è stato anticipato dall'11 giugno al 9 giugno 2021. Con la frase che abbiamo riportato in apertura, inoltre, Hiddleston fa sapere che tutti gli episodi di Loki debutteranno sulla piattaforma il mercoledì, e non il venerdì come ci hanno abituato di recente WandaVision e Falcon and the Winter Soldier (oltre che la serie di Star Wars The Mandalorian.



In questa nuova serie, ambientata dopo la scena di Endgame in cui Loki ha rubato il Tesseract, il Dio dell'Inganno viene catturato dalla Time Variance Authority (TVA), una speciale organizzazione che esiste fuori dallo spazio-tempo e monitore le linee temporali.

Oltre a Hiddleston, il cast dello show includerà anche Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Con un primo arco narrativo confermato da sei episodi, Loki dovrebbe fare ritorno per una seconda stagione affidata nuovamente allo showrunner Michael Waldron, già sceneggiatore di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.



