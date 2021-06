Loki ha appena introdotto i vampiri nel Marvel Cinematic Universe?

Che Loki ci avrebbe riservato un po' di sorprese è stato chiaro sin dall'inizio: lo show con Tom Hiddleston sta introducendo situazioni, personaggi e concetti importantissimi per l'MCU, con possibili implicazioni anche in ottica multiverso. Il nuovo episodio, però, ha richiamato l'attenzione dei fan su un'altra spinosa questione.

Già nei giorni scorsi Tom Hiddleston ci aveva promesso che avremmo amato gli episodi 4 e 5 di Loki, con l'episodio appena uscito che sembrerebbe confermare le sue parole: i fan Marvel sono infatti letteralmente saltati dalle loro sedie all'udire alcune parole pronunciate da Moebius nel corso di questa 1x04 della serie Disney+.

"Ci siamo imbattuti in Kree, Titani, vampiri" sbotta il personaggio di Owen Wilson nel ricordare come nessun nemico abbia creato alla TVA tanti grattacapi quanto Loki e Sylvie: un breve elenco il cui terzo termine non è passato inosservato, dal momento in cui di vampiri, nel Marvel Cinematic Universe, finora non ne abbiamo visto neanche l'ombra.

Conoscendo Marvel è difficile che una frase del genere venga lasciata cadere nel vuoto, soprattutto dal momento in cui è noto a tutti che gli Studios siano al lavoro su un reboot di Blade con Mahershala Ali; allo stesso tempo in molti si chiedono se la cosa possa avere in qualche modo a che fare anche con Morbius, il personaggio che Jared Leto porterà sul grande schermo per conto di Sony e che, chissà, potrebbe dar vita ad un interessante crossover tra i due universi narrativi.

Cosa ne pensate? Siete anche voi impazienti di vedere i vampiri fare il loro esordio nel Marvel Cinematic Universe? Credete che Morbius possa esser coinvolto in quest'operazione? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, chi sono i nuovi personaggi introdotti dal quarto episodio di Loki.