Loki, arriva l'episodio 5 su Disney+: Tom Hiddleston in fuga dal Vuoto

A partire dalle ore 9 di quest'oggi è disponibile su Disney+ l'episodio 5 di Loki e si spera che questo possa rispondere alle molteplici domande che i fan si pongono sul destino del dio dell'inganno, di Sylvie e soprattutto sulla TVA.

In primo luogo il quarto episodio ci ha svelato il segreto dei Custodi del Tempo, quelli che tutti credevano essere delle entità superiori con il compito di proteggere ad ogni costo la sacra linea temporale, si sono rivelati degli androidi manovrati chissà da chi e da cosa. Mobius ha pertanto capito che non non potersi fidare del giudice Ravonna Renslayer e ora come si comporterà l'agente di punta della Time Variance Authority?

Scopriremo cosa si cela dietro l'evento Nexus che ha sconvolto per sempre la vita di Sylvie? Nel corso del quarto episodio abbiamo visto come la variante bambina mentre era intenta a giocare in quel di Asgard è stata prelevata con lo scopo di essere resettata ma, è riuscita a fuggire passando da un'apocalisse all'altra per non essere rintracciata. L'anomalia di Sylvie è forse quella di non essere il classico dell'inganno malvagio con mire di distruzione e conquista?

Infine dove è finito Loki nella scena post credit? Tutti pensavano che dopo essere stato falciato l'amatissimo personaggio di Tom Hiddleston fosse morto, ma in realtà come si è visto, il dio dell'inganno si è risvegliato in un'altra realtà con alcune delle sue varianti. Cosa vi aspettate dagli ultimi episodi dello show? Ditecelo naturalmente nell'apposita sezione dedicata ai commenti.