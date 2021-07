Loki, arrivano i Funko Pop! delle Varianti: ecco quali saranno disponibili

Arrivati al penultimo episodio di Loki, la quantità del merchandise dedicato alla serie di Disney+ è ormai cresciuta esponenzialmente, e tra gli ultimi gadget annunciati ci sono anche i nuovissimi Funko Pop delle Varianti.

Come avevamo già visto in chiusura del quarto episodio di Loki, il numero di Varianti del Dio dell'Inganno è decisamente aumentato, e altrettanto ci ha dimostrato il quinto episodio Journey Into Mystery.

Così adesso, tra le "Varianti Principali", se così le vogliamo definire, abbiamo non solo Classic Loki, Kid Loki e Alligator Loki, ma anche President Loki. E tutti questi personaggi sono protagonisti della nuova wave di Pop in arrivo.

Nello shop del sito ufficiale Marvel, infatti, vengono già pubblicizzati i Funko che potete vedere anche nella gallery in calce alla notizia, assieme a una moltitudine di altri gadget a tema.

"Non solo stiamo festeggiando Loki, ma anche Lokiu, Loki, Loki e Sylvie. O, Classic Loki, Kid Loki, President Loki e Sylvie (non chiamatela Loki). Ognuno di loro ha un suo Funko Pop dedicato, sì, anche il nostro Alligatore dell'Inganno preferito" si legge sul sito, nella descrizione di alcuni dei prodotti giudicati dei Must Have per tutti i fan della serie.

E voi, avete già visto gli ultimi episodi di Loki? Qual è la vostra Variante preferita? Fateci sapere nei commenti.