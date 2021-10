Loki, arrivano le nuove sensazionali action figure del Dio dell'Inganno e di Sylvie

Anche dopo la prima stagione di Loki, come ha anticipato lo stesso Tom Hiddleston, Loki non smetterà di cercare Sylvie, e anche il merchandise legato alla serie Marvel sembra confermarlo. Sono infatti in arrivo da Hot Toys due nuove accuratissime action figure dedicate al Dio dell'Inganno e al personaggio interpretato da Sophia Di Martino.

I due nuovi gadget con le fattezze di Loki e della sua variante al femminile sono visibili nella nostra gallery. Le due action figure, alte circa 30 centimetri, sono disponibili in pre-ordine al prezzo rispettivamente di 275 e 270 dollari. Sono estremamente somiglianti a Tom Hiddleston e Sophia Di Martino, e sono corredate dagli immancabili accessori tanto cari ai collezionisti.

Il finale della prima stagione di Loki ha aperto la strada al Multiverso e ha probabilmente eletto Kang il Conquistatore nuovo villain principale del Marvel Cinematic Universe. La seconda stagione della serie è già stata annunciata, e il Dio dell'Inganno dovrebbe apparire anche nell'imminente Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Non sappiamo ancora, invece, quando potremo rivedere Sylvie, ma è possibile che anche lei sia in Doctor Strange 2, o in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Abbiamo scoperto tra l'altro proprio in questi giorni la passione di Evangeline Lilly per Loki: l'interprete di Wasp ha rivelato di aver molto apprezzato sua la serie con Tom Hiddleston sia WandaVision.