Loki, in arrivo anche la scena eliminata con un cameo di Chris Hemsworth

C'è una scena cancellata in Loki dove Chris Hemsworth, aka Thor, è presente ma non nelle vesti del dio del tuono che tutti conosciamo! In attesa della seconda stagione di Loki, show dell'MCU con protagonista Tom Hiddleston, vengono a galla sempre più dettagli su Loki tra cui alcune scene eliminate.

Nella prima stagione di Loki, come rivelato dalla regista Kate Herron, Chris Hemsworth aveva un ruolo segreto: l'attore avrebbe doppiato Throg aka Thor rana nello show. Il personaggio è presente nella sequenza dell'incoronazione di Loki in cui appare Frog Thor, sequenza poi eliminata come le battute pronunciate dall'attore. Nello specifico, la scena avrebbe visto Mobius rivedere alcuni momenti della sequenza temporale di Loki, tra cui proprio l'incoronazione in cui c'è il cameo nascosto di Chris Hemsworth.

Il cameo è piaciuto particolarmente alla star di Thor così come raccontato da Kate Herron: "Penso che gli piacesse interpretare quel ruolo. Ricordo che rideva, era davvero surreale registrarlo, perché anche nella versione originale che avevamo era comunque una scena molto breve, quindi era molto breve e dolce. Ma lo trovava molto divertente".

Loki 2 debutterà su Disney+ a ottobre: nell'attesa di scoprire la nuova variante di Kang nella seconda stagione dello show con Tom Hiddleston potete recuperare la prima stagione di Loki su Disney+. Ma se siete dei veri collezionisti, ecco il cofanetto Blu-Ray e 4K di Loki!