Loki avrà anche una seconda stagione? Il clamoroso spoiler di Clark Gregg

Intervistato da Variety per parlare dell'imminente stagione finale di Agents of SHIELD, Clark Gregg potrebbe aver rivelato per errore un importante novità su uno dei titoli più attesi della Fase 4 del MCU. Stiamo parlando di Loki, la serie targata Disney+ che rivedrà Tom Hiddleston nei panni del Dio dell'Inganno.

Commentando la possibilità di un "reboot" di Agents of SHIELD come parte integrante del franchise in una modalità simile a quella delle nuove serie TV in arrivo, da The Falcon and The Winter Soldier alle new entry Mrs. Marvel, Moon Knight e She-Hulk, l'interprete di Phil Coulson si è infatti lasciato sfuggire un interessante dettaglio: Hiddleston starebbe lavorando a un totale di 10/12 episodi.

Ecco le sue parole: "Mentirei se dicessi che non sarebbe interessante ricominciare l'esperimento da capo, magari con 10 o 12 episodi come quelli che Tom Hiddleston mi aveva detto di stare girando [per Loki], con quel tipo di budget e i Marvel Studios alla produzione."

A meno che l'attore si sia sbagliato, ciò significa che i Marvel Studios potrebbero avere già in programma una seconda stagione di Loki: è stato infatti confermato che la prima, in arrivo a primavera 2021, sarà composta solamente da 6 episodi della durata di un'ora.

Intanto, un primo sguardo a Loki è arrivato con il teaser ufficiale degli show Marvel/Disney+ diffuso lo scorso febbraio in cui sono state rivelate anche le prime immagini di The Falcon and The Winter Soldier e WandaVision.