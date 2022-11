Loki, il nuovo artbook svela il finale alternativo della serie Marvel

Il finale di Loki è probabilmente uno dei momenti più importanti di questa prima parte di Fase 4 del Marvel Cinematic Universe: l'arrivo di Colui Che Rimane e conseguente rottura della Sacra Linea Temporale che proteggeva l'allora unico universo è stato un passaggio cruciale per il franchise, ma inizialmente era stato pensato in maniera diversa.

Come sempre in questi casi, infatti, anche per la serie con Tom Hiddleston erano stati valutati un po' di finali alternativi, come d'altronde rivelato dallo stesso Michael Waldron un po' di tempo fa: uno di questi ci viene svelato nel nuovo artbook per bocca dell'illustratore Wesley Burt, che ci parla di un Loki che avrebbe inizialmente dovuto partire alla volta di altri universi per vivere nuove avventure in solitaria.

"Questi costumi erano stati pensati per il nostro arrivederci a Loki, che alla fine avrebbe dovuto cambiare abito. È cresciuto ed è cambiato e a questo punto è molto più in pace con sé stesso. Avrebbe dovuto incamminarsi per conto suo per vivere nuove avventure in una nuova realtà" sono state le parole di Burt.

Il nostro Dio dell'Inganno, come ricorderete, ha invece preferito mettersi sulle tracce di Kang, cercando di capire cosa stesse accadendo intorno a lui nell'universo alternativo in cui è capitato suo malgrado. Finali alternativi a parte, comunque, recentemente Tom Hiddleston ha svelato il significato della canzone asgardiana ascoltata in Loki.