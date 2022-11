Loki, l'artbook ci svela una Sylvie molto più simile a Lady Loki

L'artbook di Loki si sta rivelando uno dei più interessanti del Marvel Cinematic Universe: in maniera perfettamente coerente con lo show con Tom Hiddleston, il libro ci sta svelando più di una variante dei personaggi della serie a partire proprio dai suoi protagonisti più importanti, come la Sylvie di Sophia Di Martino.

Dopo averci mostrato le realtà alternative che avremmo potuto vedere in Loki, l'artbook ha infatti indugiato sul personaggio introdotto dallo show come variante femminile del Dio dell'Inganno, una via di mezzo tra la Lady Loki e l'Incantatrice dei fumetti Marvel, personaggi a cui la nostra avrebbe effettivamente potuto somigliare parecchio.

"Quando cominciai a lavorare su Sylvie, sapevo molto poco di lei. Prima che potessi leggere lo script sapevo comunque che sarebbe stata una variante di Loki, che avrebbe dovuto basarsi su Lady Loki e sull'Incantatrice Sylvie Lushton dei fumetti" ci svela nel libro il visual development artist Wesley Burt nel libro.

Le immagini riportate dall'artbook ci restituiscono effettivamente una Sylvie parecchio diversa da quella poi ammirata nella serie, con dei lunghi capelli neri sormontati da una corona identica a quella di Loki e un costume decisamente più nordico nell'aspetto. Cosa ne dite? Avreste preferito questa versione? Diteci la vostra nei commenti! L'artbook, intanto, ci ha mostrato anche un Colui Che Rimane molto più simile a Immortus.