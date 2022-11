Loki: il nuovo artbook svela le tante realtà alternative non mostrate nella serie!

Loki, nonostante le critiche di alcuni fan, si è rivelata un successo. Un viaggio tra linee temporali capace di toccare più periodi storici e di mostrare un Dio degli inganni totalmente differente. In un nuovo artbook sono state svelate realtà alternative che sarebbero dovute comparire nella serie.

Loki è stata, secondo moltissime persone, la serie Marvel che ha saputo osare di più sia dal punto di vista narrativo che visivo, attraverso idee di regia capaci di lasciare moltissimi spettatori a bocca aperta. Il pubblico è stato immerso nella Pompei del 79 D.C, in un futuro distopico e post apocalittico, nel medioevo della caccia alle streghe. Nonostante ciò sembra che la serie avesse idee ancor più coraggiose da proporre archiviate poi a favore di un maggior studio di trama.

E' stato pubblicato un artbook che svela un finale alternativo di Loki. Nello stesso libro, sono stati inseriti diversi sketch che raffiguravano Loki in diverse epoche. Dalla rivoluzione industriale, passando per il senato romano, gli anni 70 e New Asgard fino ad arrivare ad interessanti racconti ambientati nell'antico Egitto e nel periodo del feudalesimo. Non sappiamo precisamente il motivo per cui non sono state inserite all'interno della storia ma, andando per deduzione, per evitare che il pubblico fosse sovraccaricato di informazioni.

Ufficialmente, Loki ha dato il via al modo in cui i Marvel Studios giocano con le linee temporali. Nonostante ciò lo sceneggiatore pare abbia dei rimpianti sul Multiverso e sul suo complesso funzionamento. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!