Loki, l'attrice Gugu Mbatha-Raw ammette: 'Non sono per niente nerd'

Gugu Mbatha-Raw sarà uno dei volti noti che vedremo in Loki, la nuova e attesissima serie Disney+ dedicata al dio dell'inganno. Sorprendendo un po' tutti, ha di recente ammesso di non avere una particolare passione per il mondo Marvel dei supereroi.

L'attrice conosciuta soprattutto per aver interpretato Kelly nell’episodio San Junipero di Black Mirror al fianco di Mackenzie Davis, avendo firmato un contratto di riservatezza, non può svelare particolari relativi al suo ruolo:

"Ho firmato un accordo di riservatezza. Devo tenere la bocca chiusa. Non posso davvero dire nulla più di quello che si legge in giro. Questo è uno degli aspetti interessanti dell'essere un'attrice, puoi provare e sperimentare tante cose. È davvero meraviglioso potersi confrontare con generi differenti e mi piace avere a che fare con cose che non avevo mai provato. Conoscevo ben poco dell'Universo Marvel fino ad ora”.

E appunto parlando del MCU ha aggiunto: "Non posso dire di essere una grande fan del MCU, non sono una vera e propria nerd. Ovviamente, è una parte importante della nostra cultura, quindi ne avevo certamente una grande consapevolezza. Tra l'altro è molto divertente il fatto che io sia andata a scuola di recitazione con Tom Hiddleston. Dieci anni fa, quando quando stavo per fare un pilot televisivo, Under Covers, lui stava girando il primo Thor allo stesso tempo. Ricordo che mi raccontava di questa esperienza di questo nuovo film che stava facendo".

Non si sa ancora bene quando riprenderà la produzione di Loki, che era stata sospesa per via del lockdown dovuto al coronavirus. Molti presuppongono che le riprese avranno nuovamente inizio a luglio. Prima ancora di iniziare, si scommette già sul successo della serie. In molti ipotizzano che Loki avrà una seconda stagione. Staremo a vedere.