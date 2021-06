Loki avrà un forte impatto sul MCU, parola di Kevin Feige

Tra pochissimi giorni Loki sarà in streaming, e abbiamo già visto le prime reazioni al debutto di Tom Hiddleston su Disney+. Le prime due serie della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, WandaVision e Falcon and The Winter Soldier, hanno affrontato le conseguenze degli eventi di Avengers: Endgame, e a quanto pare il nuovo show andrà ancora oltre.

In una recente intervista a Empire Magazine, infatti, il boss dei Marvel Studios Kevin Feige ha anticipato che l'impatto di Loki sul MCU sarà più forte di quello delle altre serie.

"È tremendamente importante. Forse avrà un impatto maggiore sul MCU rispetto a qualsiasi altro show finora" ha spiegato. "Quello che tutti pensavano di WandaVision, ed era in parte vero, e di The Falcon And The Winter Soldier, ed era in parte vero, lo è ancora di più per Loki. Vedrete, dopo circa sei ore, i personaggi cambiano ed evolvono. Non facciamo questi show per non essere radicali, giusto?"

Sappiamo già che in Loki ci saranno inattesi cameo, mentre la regista Kate Herron ha raccontato di essere affascinata dai temi legati alle zone grigie. "Lo show parla davvero di cosa rende qualcuno veramente buono o cosa rende qualcuno veramente cattivo: siamo una di queste due cose? Loki è in quella zona grigia. In Sex Education abbiamo parlato molto dell'identità, del sentirsi un estraneo, ed è un po' così anche per Loki. È uno show sull'identità e l'accettazione di sé e per me è anche ciò che mi ha attratto."