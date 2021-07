Loki avrà una stagione 2! Arriva da Disney il clamoroso annuncio ufficiale

La giornata di oggi, mercoledì 14 luglio, era attesa dai fan di Loki per la pubblicazione del sesto e ultimo episodio. Da pochi minuti è in streaming su Disney+, e non ne parleremo in questa sede, per cui non ci saranno spoiler, ma c'è una importante novità emersa al termine dei titoli di coda: la serie con Tom Hiddleston avrà una seconda stagione.

Erano in molti a chiedersi se ci sarà una stagione 2 di Loki, e adesso lo sappiamo. La nuova serie, che continua la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe dopo WandaVision e Falcon and The Winter Soldier, continuerà.

L'annuncio, come saprà chi si è subito precipitato a guardare l'ultimo episodio non appena disponibile, è arrivato proprio alla fine, senza troppi fronzoli. Come nei classici titoli di coda, sono inquadrati i fascicoli della TVA, poi si vede un primo piano della scheda dedicata al Dio dell'Inganno, con un timbro e infine una scritta in rosso: "Loki tornerà nella Stagione 2".

Possono quindi ufficialmente partire le teorie e le congetture su cosa vedremo nella seconda stagione di Loki, sull'eventuale arrivo di nuovi personaggi, su come proseguirà la storia e così via. Sui social, c'è da scommetterci, nelle prossime ore non si parlerà d'altro, almeno tra i fan del Marvel Cinematic Universe. Magari rivedremo il Thor-Rana che tanto scalpore ha suscitato in un recente Easter Egg.

E voi che ne pensate di questo annuncio? Siete contenti per la stagione 2 di Loki? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.