Loki, si avvicinano le riprese della serie Disney+? Ecco un nuovo indizio

Ieri è stato confermato il periodo di uscita di WandaVision su Disney+, e in attesa di novità su The Falcon and The Winter Soldier ecco arrivare in rete nuove informazioni sullo stato dei lavori di Loki, altro atteso show del Marvel Cinematic Universe che popolerà il servizio nei prossimi mesi.

Come svelato da un fotografo della zona di Atlanta, dove si stanno attualmente svolgendo le riprese della serie con Anthony Mackie e Sebastian Stan, sembra proprio che i Marvel Studios stiano allestendo il set di Loki in vista della ripartenza.

D'altronde, secondo quanto riportato nei mesi scorsi, l'obiettivo di Disney è quello di pubblicare la serie con Tom Hiddleston nei tempi previsti, ovvero nella primavera del 2021. Tutto però dipenderà dall'uscita di The Falcon and the Winter Soldier, il cui sempre più probabile rinvio (come anche quello di Black Widow) potrebbe influenzare il resto del calendario del MCU

C'è molta attesa anche per quanto riguarda il possibile coinvolgimento di Jonathan Majors (Da 5 Bloods, Lovecraft Country), che di recente è stato ingaggiato dai Marvel Studios per interpretare Kang il Conquistatore in Ant-Man 3. Questo perché il villain, tra i più richiesti dai fan per la Fase 4, ha a che fare con i viaggi nel tempo proprio come la serie di Loki.