Loki batte The Mandalorian e Ahsoka: la serie tv Marvel è la più amata dai fan

I People’s Choice Awards 2024 hanno ribadito l’amore dei fan per Loki. La serie tv del Marvel Cinematic Universe ha infatti vinto il premio per lo show fantasy o di fantascienza della stagione appena passata, superando nelle preferenze del pubblico tutte le altre amatissime e acclamate serie che hanno infarcito i cataloghi delle piattaforme.

Dopo aver riportato la notizia della vittoria di Pedro Pascal ai People’s Choice Awards 2024, torniamo a parlare della cerimonia andata in scena in quel di Santa Monica, in California, per condividere la vittoria di Loki e le parole di Tom Hiddleston, chiamato a ritirare il premio: “Grazie mille, sono così grato per questo grande onore. È un tale privilegio ricevere questo People’s Choice Award da voi, il pubblico, le persone per cui si fa questo lavoro e che ci permettono di fare quello che facciamo. Sono molto orgoglioso della seconda stagione di Loki, sia come interprete che come produttore. Devo dire che condivido il premio con le centinaia di brillanti artisti che hanno contribuito a rendere Loki ciò che è stato”.

Quindi, l’attore ha concluso: “Ho interpretato Loki per 14 anni. Questo viaggio ha significato molto per me e non avrei potuto farlo senza di voi. La vostra passione, la vostra curiosità e il vostro amore per Loki sono la ragione per cui sono qui. Grazie di cuore”.

Loki si è ritrovata a primeggiare tra le scelte dei fan, superando nelle preferenze Ahsoka,The Mandalorian, Secret Invasion, American Horror Story: Delicate, Black Mirror, Ghosts e The Witcher.

In attesa di poter vedere le prossime produzioni Marvel e di capire quale sarà il ruolo del Dio dell’Inganno nella narrazione dell’universo cinematografico della Casa delle Idee, vi lasciamo alla nostra recensione di Loki 2.