Loki, Black Widow non ci sarà? Ecco la nuova ipotesi sul trailer

Sapevamo che l'Investor Day ci avrebbe riservato molte sorprese ma, mai avremmo potuto immaginare che ci sarebbero stati annunci di tale livello. Tra i tanti, c'è stato anche il primo entusiasmante trailer di Loki, la serie Diseny+ dedicata al dio dell'inganno con protagonista l'eccezionale Tom Hiddleston

Questa clip ci ha svelato non solo l'apparizione di Owen Wilson ma, ha fatto sorgere nei fan un particolare dubbio. In molti infatti si chiedono se Scarlett Johansson apparirà nella serie come Black Widow. Una rapida scena del trailer ci mostra una sagoma che somiglia a Natasha Romanoff su Vormir, il luogo in cui è morta per la Gemma dell'Anima in Endgame. Sfortunatamente, nessuno può dire con certezza se quella effettivamente sia l'assassina biopotenziata. Tuttavia, i fan hanno inondato i social con miriadi di post a riguardo.

Per quanto ci piacerebbe vedere Nat apparire nella serie Loki, siamo inclini a credere che in realtà la donna in questione sia Sophia Di Martino che si dice interpreterà Lady Loki. I capelli nell'immagine corrispondono a ciò che abbiamo visto in merito alla Di Martino sul set. Il taglio appare infatti visibilmente più corto rispetto a quello tipico di Natasha Romanoff come potete ben vedere nel post di un utente di Twitter che vi pubblichiamo qui di seguito.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere di nuovo Scarlett Johansson e la sua Vedova Nera al fianco di Loki? Fatecelo sapere nei commenti.