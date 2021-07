Loki: chi comanda davvero alla TVA? Una suggestiva teoria lo rivela

Quando mancano ormai solamente due episodi alla conclusione della serie Loki, i fan stanno cominciando a elaborare sempre più teorie sui misteri della serie con protagonisti Tom Hiddleston e Owen Wilson e che ha introdotto per la prima volta il gruppo della TVA, la squadra a controllo delle linee temporali esistenti che formano l'esistenza.

Ma chi comanda alla TVA? Finora quello che ci è stato detto è che esistono tre guardiani (tre lucertoloni, come le definisce lo stesso Loki burlandosi dell'organizzazione) che hanno creato le linee temporali e tutto quello che vi è dentro e che questi hanno poi dato vita e messo insieme la TVA in modo da poter controllare costantemente il corretto sviluppo del tempo senza intromissioni né interferenze da parte delle cosiddette varianti (Loki, ad esempio, è una di queste).

Loki come serie sembra proprio essere un'esplorazione intensiva dell'idea stessa di Loki in quanto personaggio e potrebbe trattarsi della versione definitiva dell'avere un Loki malvagio dietro tutto il marchingegno di una storia, "come ai bei vecchi tempi" si direbbe. Quindi ci sarebbe un Superior Loki che ha sconvolto di proposito tutte le timeline esistenti e poi ci sarebbe il Loki che abbiamo conosciuto nel Marvel Cinematic Universe che deve confrontarsi con quella parte di se stesso che crede ancora di poter architettare piani diabolici.

Ci sono poi teorie che coinvolgono ancora una volta la presenza di Mephisto (specialmente dopo WandaVision) o ancora chi pensa che a capo della TVA ci sia nientemeno che Miss Minute o ancora chi crede che i Custodi del Tempo abbiano davvero creato tutto, poi creato Miss Minute per lasciare le redini proprio a quest'ultima intelligenza artificiale.

Lo scopriremo solamente una volta visti gli ultimi due episodi della serie Loki. Intanto, scopriamo quanto durerà l'episodio 5 di Loki e nell'attesa potete leggere la recensione del quarto episodio di Loki.