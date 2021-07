Loki, chi sono i personaggi che compaiono nel finale segreto della 1x04

L'episodio 4, in streaming su Disney+ da mercoledì, ci ha ufficialmente mostrato come la nuova serie Marvel Loki sia stata concepita come una storia d'amore e ha offerto al pubblico altre rivelazioni e nuovi colpi di scena. Qualcosa di importante si è visto anche nella scena post-credit: come sempre, attenzione agli spoiler.

Nel finale segreto dell'episodio dopo che il Dio dell'Inganno, interpretato da Tom Hiddleston, è stato apparentemente eliminato dal giudice della TVA Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw), lo vediamo svegliarsi in un'altra dimensione, completamente diversa. Lì viene accolto da altre quattro versioni di Loki, che lo mettono in guardia: per sopravvivere deve iniziare a muoversi. Ma chi sono queste altre quattro versioni del personaggio?

Una è Boastful Loki (DeObia Oparei), ovvero una variante di Loki che indossa un'armatura da battaglia più tradizionale e tiene un martello in stile Mjolnir. Poi abbiamo Kid Loki (Jack Veal) che nei fumetti è sempre molto particolare. Infatti, per un certo periodo, dopo che Loki era stato "ucciso" durante l'assedio di Asgard, è tornato come una versione bambino di se stesso essenzialmente quando era ancora malizioso ma non "malvagio".

Il suo intero scopo era dimostrare a tutti che non era necessariamente malvagio e che poteva cambiare. Kid Loki si è unito agli Young Avengers, una squadra che abbiamo iniziato a vedere prendere forma nell'MCU con i figli di Wanda (Wiccan e Speed) in WandaVision, Elijah Bradley in The Falcon and the Winter Soldier, e presto, Kate Bishop nella prossima serie Occhio di Falco. Con Kid Loki qui interpretato da Jack Veal di The End of the Fucking World, sembra che i Marvel Studios stiano diventando sempre più interessati nel portare i Giovani Vendicatori nell'MCU.

Poi abbiamo Alligator Loki che è una vera e propria novità dato che non è presente alcuna indicazione su dove potrebbe inserirsi dai fumetti o dalla mitologia norrena e infine Classic Loki (Richard E. Grant) che è la rappresentazione perfetta del Loki di Jack Kirby.

Nelle prime rappresentazioni fumettistiche, Loki è sempre stato raffigurato come più vecchio, più sinistro nell'aspetto e generalmente più sfuggente rispetto a quello bizzarro e affascinante di Tom Hiddleston. Richard E. Grant sembra un disegno di Kirby Loki che prende vita, e il suo aspetto qui è una rivelazione tremendamente interessante.

Il quarto episodio di Loki ha anche svelato il segreto dei Custodi del Tempo e se non l'aveste già letta vi lasciamo alla nostra recensione.