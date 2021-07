Loki, chi ci sarà in QUELLA fortezza? Le ipotesi sul villain finale

Da oggi su Disney+ è disponibile il quinto episodio di Loki, la serie Marvel che segue le avventure del Dio dell'Inganno alle prese con il tempo dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Attenzione, seguono spoiler.

Dopo aver scoperto che i Guardiani Temporali sono in realtà degli androidi e che la TVA sta sfruttando delle varianti a loro insaputa per mantenere l'ordine nella Sacra Linea Temporale, nella nuova puntata ("Viaggio nel mistero") il personaggio di Tom Hiddleston si ritrova in una dimensione chiamata Vuoto, dove con l'aiuto di Sylvie e le altre versioni di sé stesso riesce a sopraffare Alioth - un'enorme creatura fatta di fumo che "divora" chiunque trovi sul suo cammino - per poi trovarsi di fronte ad una fortezza misteriosa in cui molto probabilmente si nasconde il vero villain della serie, nonché colui o colei che muove le fila di tutta la TVA.

L'ipotesi più gettonata, visto anche il numero di varianti di Loki mostrate fino ad ora, è che si tratti di un'ennesima versione del Dio dell'Inganno. La regista Kate Herron nelle scorse settimane ha lasciato intendere che Sylvie (Sophia Di Martino) potrebbe non essere chi dice di essere, ovvero una Loki, e dunque potrebbe celarsi anche lei dietro l'identità del grande antagonista.

Nel caso si trattasse di un personaggio completamente inedito, neanche a dirlo, tutte le ipotesi portano al nome di Kang il Conquistatore, il super villain interpretato da Jonathan Majors di cui è già stato anticipato un ruolo di spicco in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Tuttavia Kang è stato già presentato come villain della pellicola di Peyton Reed, dunque sarebbe quantomeno inaspettato se si rivelasse già minaccia principale della serie con Tom Hiddleston.

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, qui potete trovare la nostra recensione di Loki 1x05.