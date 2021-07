Loki, chi è il vero villain della serie Marvel? Ecco una nuova suggestiva teoria

Manca un solo episodio alla fine di Loki, dopo che quello pubblicato in streaming lo scorso mercoledì ha mostrato, tra le altre cose, un Easter Egg su Ghostbusters. Non è ancora chiaro, un po' come era successo con WandaVision, chi sia il vero villain della serie Marvel, anche se si fa strada una teoria decisamente affascinante.

Chi si nasconde dietro la Time Variance Authority? Abbiamo già visto che i Custodi del Tempo sono solo una copertura per chiunque sia davvero al potere, e se molti spettatori sono convinti di aver scoperto un nuovo indizio su Kang il Conquistatore, c'è anche chi ipotizza che il villain di Loki sia... lo stesso Loki.

Stiamo parlando di un utente TikTok e della sua teoria, nata anche grazie a un promo pubblicato la scorsa settimana da Disney+. Il teaser, relativo al quinto episodio di Loki, contiene anche dei frame del finale, in cui si vede il Dio dell'Inganno avvicinarsi o entrare nel misterioso castello visto alla fine di Journey Into Mystery. All'interno di un'ampia sala dorata, poi, Loki scende da un trono per ascoltare le lodi intorno a lui.

Sono possibili ovviamente varie interpretazioni: è possibile che questo sia il Loki principale della serie, ma potrebbe anche trattarsi di una variante, con un abbigliamento più regale. In questo caso, Re Loki potrebbe aver creato la TVA per tenere lontana dal trono qualunque sua possibile versione alternativa.

Cosa pensate di questa teoria? Cosa vi aspettate dal finale di Loki? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.