Loki, Chris Hemsworth doppierà Throg anche nella seconda stagione?

Ora che la prima stagione di Loki è terminata, è tempo di iniziare a pensare alla seconda stagione. Abbiamo conosciuto molte varianti del Dio dell’Inganno e ne abbiamo intravista una di Thor nel quinto episodio, Throg, che potremmo rivedere presto.

L'interprete di Thor, Chris Hemsworth, non è apparso sullo schermo in Loki ma ha doppiato Throg nella versione originale. Ciò è avvenuto nell'episodio 5, ambientato nella caotica discarica temporale chiamata il Vuoto.

Il luogo era pieno zeppo di easter egg dei fumetti Marvel e abbiamo potuto vedere per qualche secondo Throg intrappolato in un barattolo che cercava di scappare.



Apparentemente tutto lascia supporre che i Marvel Studios abbiano grandi piani per Throg. Partendo dal fatto che sia stato doppiato proprio da Hemsworth, nonostante emettesse solo piccoli grugniti di fatica per meno di qualche secondo.

Secondo fonti vicine alla testata We Got This Covered, Throg tornerà nella seconda stagione di Loki per un ruolo più corposo (doppiato ancora una volta da Hemsworth), per poi diventare un personaggio regolare del Marvel Cinematic Universe.



Un altro indizio in questo senso potrebbe essere l’ammissione di uno sceneggiatore che ha rivelato che Throg doveva apparire nel primo episodio di Loki, infatti è stata girata una scena per il primo episodio che mostra Loki che viene picchiato da Throg, ma è poi stata tagliata.



Inoltre, Thor: Love and Thunder potrebbe essere l'ultimo film in cui vedremo Hemsworth sollevare il martello di Thor, ma se doppierà Throg potrebbe almeno continuare a lavorare nel MCU.



In ultima analisi, ma certamente da non sottovalutare, Throg potrebbe essere molto redditizio in termini di merchandising per la Disney, Baby Yoda di The Mandalorian ce lo insegna.



Non ci resta che attendere la seconda stagione di Loki per scoprire se vedremo ancora Throg, nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensione della prima stagione di Loki.