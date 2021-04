Loki è il cinecomic più atteso del 2021! La classifica di IMDB

Dopo WandaVision e Falcon and The Winter Soldier, la prossima serie del Marvel Cinematic Universe ad arrivare su Disney+ sarà Loki. L'appuntamento è fissato per l'11 giugno, e l'attesa dei fan si fa spasmodica. Lo testimonia anche la classifica pubblicata da IMDB in occasione del National Superhero Day, che ricorre il 28 aprile.

IMDB ha infatti pubblicato due liste dei cinecomic più attesi dal pubblico, una per i film e l'altra per le serie TV. In quest'ultima il trionfatore è proprio Loki, e del resto Tom Hiddleston ha promesso grandi cose nel nuovo show in streaming su Disney+.

Il podio, totalmente dominato dai Marvel Studios, è completato da What If...? e Hawkeye, mentre seguono via via in classifica le varie She-Hulk, Moon Knight, The Sandman, MODOK e Secret Invasion. A fomentare l'attesa sono anche le ultime dichiarazioni di Kevin Feige: Loki sarà un thriller poliziesco, ha promesso il boss della Marvel, e anche questo ha incuriosito i fan.

Per quanto riguarda i film, invece, il cinecomic più atteso è The Suicide Squad, seguito da Black Widow e The Batman. Gli altri titoli della top ten sono, nell'ordine, Spider-Man: No Way Home, Thor: Love and Thunder, Gli Eterni, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Venom: La furia di Carnage, Black Adam e The Flash.

Tra poco più di due settimane, in ogni caso, i primi episodi di Loki saranno disponibili in streaming su Disney+.