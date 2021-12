Loki è collegata a Spider-Man: No Way Home? Rispondono gli sceneggiatori

I fan della Marvel quest’anno hanno potuto godere di molti prodotti tra cinema e serie tv alcuni dei quali sono strettamente collegati fra loro. Come ad esempio Spider-Man: No Way Home e la serie Disney+ con Tom Hiddleston, Loki, in cui un determinato evento potrebbe aver influito con la trama del film.

Diretto da Jon Watts, No Way Home ha portato sul grande schermo il multiverso, con i disperati tentativi di Peter Parker (Tom Holland) di riparare al danno dell'attacco finale di Mysterio (Jake Gyllenhaal) in Far From Home. Peter si rivolge al Dr. Strange (Benedict Cumberbatch) per chiedere aiuto, ma quando il loro incantesimo va storto, attira tutti coloro che sapevano che Peter Parker era Spider-Man di ogni universo, inclusi due Peter alternativi (Tobey Maguire e Andrew Garfield). Se non l'avete ancora fatto vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home.



Anche se questa pellicola segna la prima volta che un eroe MCU affronta il multiverso, in realtà quest’ultimo era già stato introdotto nella Fase 4 del MCU, precisamente in Loki. Come i fan ricorderanno nel sesto episodio della serie Colui che Rimane (Jonathan Majors) spiega a Loki (Tom Hiddleston) e Sylvie (Sophie Di Martino) la guerra multiversale che ha fermato, ma Sylvie decide di rischiare di corrompere la Sacra Linea Temporale e uccide Colui che rimane. Alcuni fan si sono chiesti se la scelta di Sylvie possa in qualche modo aver contribuito alle crepe che appaiono in No Way Home e soprattutto se gli eventi accadono contemporaneamente. Bene, ora gli sceneggiatori della pellicola Chris McKenna ed Erik Sommers hanno risposto a questa domanda ai microfoni di The Wrap, ma sfortunatamente sembra che non sappiano dare una risposta esaustiva:

“Se certe cose che stavano accadendo in 'Loki' si allineano in termini di esplosione della linea temporale e se ciò accade nello stesso momento in cui Doctor Strange sta lanciando l'incantesimo, non lo so. Ma eravamo consapevoli di molte delle cose che stavano succedendo, e potevamo attingere da quelle, ma alla fine abbiamo dovuto lottare con la nostra storia gigantesca" ha spiegato McKenna.

Potrebbe essere vero che i due sceneggiatori non sanno come sono disposte le linee temporali nell'MCU e in No Way Home, o potrebbero non essere ancora autorizzati a dire nulla al riguardo. Ad ogni modo, i fan si chiedono ancora se Sylvie che uccide Colui che rimane coincide con l'incantesimo del Dr. Strange che ha spezzato l'universo, forse un giorno troveranno una risposta. Vi lasciamo con la nostra recensione finale di Loki in attesa della seconda stagione.