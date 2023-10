Loki sarà collegato a Deadpool 3! 'Tutto ciò che facciamo getta delle basi'

Il nuovo trailer di Loki 2 delinea uno scenario tutt'altro che facile, considerando tutte le alterazioni spaziali e temporali; ma queste ultime sembrano estendersi anche al Marvel Cinematic Universe: la serie tv sul dio dell'inganno, infatti, potrebbe essere collegata... con Deadpool 3, in arrivo il prossimo 3 maggio 2024!

Le voci, in particolare, si concentrano intorno alla TVA e a Mobius. L'affidabilità di informazioni simili non è ancora appurata, ed è proprio per questo che diventa centrale il parere del produttore esecutivo Kevin Wrigt.

Alla domanda se Loki sarà collegato a Deadpool 3 (o a qualsiasi altro prodotto MCU), questa è stata la risposta di Wright: "Penso che tutto ciò che stiamo realizzando porga certamente delle basi per una narrazione futura. Le mie parole, che si estendono a tutti i membri del team dietro Loki, esprimono grande fiducia ed entusiasmo all'idea di proseguire le storie della TVA. È una sorta di multiverso 'alla S.H.I.E.L.D.', nel quale possiamo visitare tutti i luoghi possibili e immaginabili, oltre che, ovviamente, raccontare un'infinità di storie interessanti".

In un'intervista precedente, invece, ha commentato il ruolo di Loki in rapporto alla trasformazione del MCU. "In un certo senso, rappresenta la linea di passaggio" ha continuato il produttore esecutivo. "Ricordo che [Michael] Waldron e io parlavamo molto riguardo la prima stagione: gran parte delle prime due, tre Fasi Marvel risalgono a Loki e alle scelte che ha compito". Infatti, "anche l'arrivo di Thanos sulla Terra è una ramificazione di Loki, il quale prende le distanzee dagli Avengers".

Tornando alla pellicola diretta da Shawn Levy, invece, ecco un altro rumor: Taylor Swift potrebbe recitare in Deadpool 3!