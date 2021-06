Loki, un grande colpo di scena ha svelato il segreto dei Custodi del Tempo

Da oggi su Disney+ è disponibile il quarto episodio di Loki, "The Nexus Event", nel quale scopriamo una grande verità sulle figure più misteriose della serie Marvel: i Custodi del Tempo.

Era dal primo episodio che ci domandavamo chi fossero esattamente le entità note come Custodi del Tempo, e quali fossero le loro reali intenzioni.

E, precisiamo subito, una risposta precisa non ancora la abbiamo (probabilmente ci verrà data negli ultimi due episodi), ma di certo siamo più vicini di prima a capirci qualcosa di questo grande mistero che avrà ripercussioni sul futuro del MCU.

In The Nexus Event scopriamo infatti che i Custodi del Tempo, o per lo meno, quelli che vengono "spacciati" come tali, altri non sono che... Degli androidi.

Durante una delle scene chiave dell'episodio, Loki (Tom Hiddleston) e Sylvie (Sophia De Martino) vengono portati al cospetto dei Custodi. Questi ultimi, a seguito di un'intensa lotta delle due Varianti contro gli agenti della TVA, vengono letteralmente decapitati, mostrando "di che pasta" sono fatti in realtà, ovvero di cavi e circuiti.

Ora, non sappiamo se, come volevano alcune teorie del web, i Custodi del Tempo non sono affatto reali (dopotutto, questi potrebbero essere stati semplicemente dei doppioni messi li per evitare degli attacchi alle reali entità), o se c'è qualcun altro che si serve di tale stratagemma per muovere le fila di tutta la TVA (ipotesi sicuramente più quotata), ma tra questo e il colpo di scena finale che ci ha riservato la scena post-credit di Loki, il quarto episodio è stato sicuramente sorprendente, proprio come aveva promesso Tom Hiddleston.

E voi, che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.