Loki, com'è stato interpretare il Dio dell'Inganno senza Thor? Parla Tom Hiddleston

Per la prima volta nel Marvel Cinematic Universe Tom Hiddleston ha ripreso il suo ruolo di Loki senza avere al suo fianco Thor (Chris Hemsworth) e per l'attore esplorare le vicende di Loki lontano da tutto ciò a cui era abituato è stata una sfida.

I figli di Odino sono nemici in Thor e The Avengers e alleati in Thor: The Dark World e Thor: Ragnarok, ma il Dio del Tuono piange il suo dispettoso fratello quando viene ucciso da Thanos (Josh Brolin) in Avengers: Infinity War.

Quando il Dio dell’Inganno ritorna nella serie Disney+ Loki come una variante che viaggia nel tempo dell'anno 2012 dopo essere fuggito con un Tesseract rubato in Avengers: Endgame, è un Loki che ha perso tutto quel legame fraterno.



"Inizialmente in quelle prime storie del MCU, c'era sempre questa dualità tra Thor e Loki e Loki e Thor, e Chris e io avevamo definito questi personaggi insieme in opposizione", ha detto Hiddleston a MTV News.

"Suppongo che Loki sia sempre stato definito dalla sua relazione con Thor e viceversa...una delle cose che mi ha entusiasmato nella serie in realtà era proprio vedere cosa succede se togli da un personaggio le cose che sono familiari, allora qualcosa deve essere rivelato su ciò che rimane. Quindi se porti Loki lontano da Thor, lontano da Asgard, lontano da tutte le cose a cui è abituato, cosa rende Loki, Loki?" ha continuato l'attore.



Hiddleston ha affermato che i fratelli non si riuniranno sul grande schermo in Thor: Love and Thunder, nelle sale a maggio 2022, ma i co-protagonisti della Marvel si sono tenuti in contatto durante la realizzazione di Loki:



"Ho pensato a Hemsworth mentre stavo realizzando la serie, e ci siamo inviati un po' di email", ha detto Hiddleston. "La cosa veramente interessante è che Thor e Loki erano su binari paralleli, e ora sono in posti completamente diversi."



Hiddleston ha anche recentemente parlato della sessualità di Loki e nuovi Funko Pop dedicati alla serie Loki sono stati annunciati per la gioia dei fan collezionisti.