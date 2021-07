Loki, ecco come il finale della prima stagione prepara agli Young Avengers

Il finale della stagione 1 di Loki ha lasciato di stucco molti fan. Non è passata ancora una settimana dall'uscita dell'ultimo episodio e anche per questo motivo è inevitabile che gli appassionati siano ancora molto attivi nel commentare quanto accaduto. E proprio la conclusione di Loki potrebbe aver generato una narrazione da sviluppare in altri progetti.

Ad esempio quello che riguarda gli Young Avengers. Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler in merito al finale di Loki. Inoltre, se volete sapere cosa ne pensiamo, leggete pure la nostra recensione dell'episodio 6 di Loki.



L'episodio vede Loki e Sylvie faccia a faccia con Colui che rimane, una versione abbastanza peculiare di Kang il Conquistatore. Sylvie desidera ucciderlo, ma il suo sentimento di vendetta crea un conflitto con Loki. Soltanto al termine di un duello tra i due protagonisti, peraltro con un inganno, la donna riesce a rispedire il personaggio di Tom Hiddleston alla TVA grazie allo speciale TemPad di Kang.



A quel punto Sylvie, senza più nessuno ad ostacolarla, ha ucciso Colui Che Rimane, avverando la profezia del Signore del Tempo: dopo avergli tolto la vita affondandogli la daga nel petto, ha accelerato la creazione del Multiverso, lasciando la Sacra Linea Temporale senza un leader e permettendo alle molteplici diramazioni della timeline di districarsi all'infinito. Non solo: così facendo, ha liberato nel Multiverso un numero spropositato di Varianti dello stesso Kang, pronte a creare scompiglio nel cosmo.



Tornando al personaggio di Kang, nei fumetti Marvel esiste una sua versione particolarmente apprezzata dai fan: Nathaniel Richards, che si è poi incontrato con la versione adulta di sé stessa e non ha più voluto essere cattivo. Ed è proprio lui a formare gli Young Avengers.



Ora che Kang è entrato nell'MCU, chissà che proprio questa particolare versione di Kang non sia così vicina ad entrare in gioco. E di conseguenza, insieme a lui, gli Young Avengers.



