Loki, come è nata l'idea di Miss Minutes? Risponde Kate Herron

Oltre al collaudatissimo Tom Hiddleston, uno dei personaggi più apprezzati di Loki è stato certamente Miss Minutes, il solare orologio giallo che tenta di istruire il dio dell'inganno su quello che è il compito principale della Time Variance Authority e cioè di preservare la sacra linea del tempo.

Come rivelato da Kate Herron, questo cartoon è stato creato ad hoc per Loki anche se inizialmente doveva essere una sorta di Mr. DNA come quello di Jurassic Park: "È stata uno strumento molto utile per noi per spiegare come è nata la TVA e quali sono le loro regole, e questo ci ha aiutato a costruire tutto quel mondo".

Ispirata ai video didattici per i soldati USA, Miss Minutes è stata anche un ottimo modo per mostrare le assurde stranezze di Loki e tutta l'incredibile organizzazione della serie Disney+: "Ricordo di aver letto [di] lei nella prima bozza di quella sceneggiatura e di essere rimasta davvero stupita. Pensavo fosse così divertente ma anche strano, vedere questo orologio dal primo episodio", ha continuato la regista. "C'è un orologio cartone animato in una serie live-action. Tutti riconoscono che sia strano e lo diventerà ancora di più con l'avanzare del tempo. Sarà un barometro della stranezza della serie".

La Herron ha poi detto di aver modellato Miss Minutes sui vecchi personaggi dei cartoni animati come Felix the Cat, e a ben guardare la TVA sembra essere ferma agli anni '80, sebbene sia un'organizzazione iper moderna: "Usano la tecnologia iperfuturistica ma tutto sembra essere sospeso nel tempo, mi piace molto questo contrasto. Non sono nel passato ma nemmeno nel futuro".

Fin qui vi è piaciuta questa serie? Diteci la vostra nei commenti.