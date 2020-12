Loki: ecco come la serie Disney+ potrebbe introdurre l'Incantatrice

Dobbiamo ancora attendere qualche mese per vedere Loki, la serie che verrà lanciata su Disney+ a maggio con protagonista Tom Hiddleston. Fino ad allora possiamo elaborare diverse teorie su ciò che ci aspetta e una di queste riguarda la seconda Incantatrice, la giovane Sylvie Lushton.

Lushton è stata introdotta nella collana Dark Reign: Young Avengers, dallo scrittore Paul Cornell e dall'artista Mark Brooks. È una giovane brillante i cui poteri sono simili a quelli della prima Incantatrice, Amora che flirtava con Thor e progettava il controllo di Asgard insieme a sua sorella Lorelei.



La prima Incantatrice si è occasionalmente accompagnata anche con Loki, nonostante il suo cuore fosse di Thor, ed è così diventata una parte fondamentale del background di Loki.

Gli attuali legami di Amora con il MCU sono leggermente complessi. Sua sorella, Lorelei, è stata introdotta nella prima stagione di Agents of SHIELD il cui finale ha lasciato aperto un multiverso di opportunità.



Con tutte le linee temporali e nuovi personaggi da presentare, potrebbe essere più facile introdurre l'Incantatrice tramite la sua giovane aspirante, Sylvie. La serie sarà ambientata in periodi storici mai visti nel MCU e il trailer di Loki ci mostra una donna che guarda un cielo viola apocalittico e una bambina che accetta qualcosa dall'agente Mobius davanti a una finestra. Se la donna che assiste all'apocalisse è la stessa ragazza davanti alla finestra, allora potrebbe essere proprio Sylvie.



Sarà interessante scoprire come e se l'Incantatrice sarà introdotta nella serie e scoprire come mai Loki scende in politica. Non ci resta che attendere quindi il prossimo maggio, ma nell'attesa fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!