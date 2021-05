Loki, ecco come le Varianti potrebbero aprire al ritorno di vecchi personaggi

L'ultimo trailer dell'attesissima Loki con Tom Hiddleston ci ha mostrato uno sguardo più ravvicinato alla Time Variance Authority, l'agenzia adibita al controllo dell'attività temporale e multidimensionale, impedendo dunque al Dio degli Inganni di sfuggire al suo Destino e agli eventi di Thor: The Dark World e successivi.

Apprendiamo ora che questa realtà o possibilità alternativa è chiamata Variante e ce ne sono molte altre là fuori. Con la voci che vorrebbero più di un Loki nella serie interpretato sempre da Hiddletson e l'apertura finale e decisiva al Multiverso con Spider-Man: No Way Home il prossimo dicembre, la questione delle Varianti potrebbe essere molto interessante, dato che potrebbero permettere ai Marvel Studios di ri-esplorare la propria storia e riportare su grande o piccolo schermo alcuni vecchi volti noti e pensati ormai fuori dai giochi.



Tra questi, per esempio, potrebbe addirittura tornare l'Hulk di Edward Norton, considerando ad esempio come il Thaddeus Ross di William Hurt sia ormai canonico sin dai tempi di Captain America: Civil War. Ma possiamo pensare anche al primo War Machine di Terrence Howard, poi sostituito da Don Cheadle, o al Fendral di Zachary Levi cambiato con quello di Josh Dallas.



Voi cosa ne pensate? Vi ricordiamo che Loki approderà su Disney+ il prossimo 9 giugno.