Loki: la comparsa in Avengers Endgame è davvero un incipit alla serie TV?

Mentre aspettano l'uscita di Loki su Disney+, i fan del Marvel Cinematic Universe hanno partecipato ad un Quarantine Watch Party, insieme agli scrittori dei film sui supereroi Marvel, che hanno rivelato qualche curiosità su una scena di Avengers: Endgame.

Erano in molti a pensare che la fuga del personaggio interpretato da Tom Hiddleston fosse stata inserita per spiegare gli avvenimenti che andranno in onda durante la serie TV dedicata a Loki, un utente di Twitter ha quindi deciso di chiedere una conferma a Stephen McFeely: "I dirigenti vi hanno chiesto di far scappare Loki così da avere una giustificazione per la serie?". Lo sceneggiatore ha risposto così al tweet: "No! Pensavamo fosse un modo divertente per far fallire il piano dei protagonisti".

A quanto pare quindi, la dirigenza della Marvel ha deciso di sfruttare questa parte del film per ampliare la storia di uno dei personaggi più amati dal pubblico, che ha così creato una seconda timeline in cui è ancora vivo, sfruttando il potere del Tesseract.

Ricordiamo che lo show farà il suo debutto su Disney+ nel corso del 2021, la multinazionale americana non ha ancora condiviso una data esatta, anche a causa dell'emergenza Coronavirus, che ha costretto il blocco dei lavori su tutte le serie TV. Per finire vi lasciamo con le ultime indiscrezioni sulla trama di Loki.