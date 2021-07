Loki, nella serie Marvel poteva esserci anche una Variante di Rocket Raccoon!

Ora che la prima stagione della serie tv di Loki si è conclusa, abbiamo potuto modo di sapere qualcosa in più sulla sua realizzazione grazie a Marvel Studios Assembled: The Making of Loki, che ci ha mostrato anche un inedito concept art con... Una Variante di Rocket Raccoon?

Nella serie tv dedicata al Dio dell'Inganno abbiamo instaurato una certa familiarità con il concetto di Variante, ovvero quella che si può definire una versione alternativa di un personaggio del MCU, che potremmo tra l'altro vedere molto spesso nei prossimi film e serie tv targati Marvel Studios.

Solo nello show abbiamo infatti incontrato tantissime Varianti di Loki, da Classic Loki a Alligator Loki, con riferimenti alle Varianti di altri personaggi (a partire da quelle di Colui Che Rimane), ma effettivamente non si sono viste Varianti degli eroi incontrati finora come Captain America, Iron Man o I Guardiani della Galassia (a parte Thor Rana o Throg).

Questi ultimi, tuttavia, hanno "rischiato" di fare la loro comparsa nella serie Disney+ con quella che sembrerebbe proprio essere una Variante di Rocket Raccon, almeno da quel che si vede in uno screenshot dal documentario Marvel Studios Assembled: The Making of Loki, che come potete vedere dalla foto in calce alla notizia, mostra un concept art di un momento dal primo episodio, quello in cui Loki era in fila al "banco registrazione" della TVA.

Probabilmente per far sì che l'attenzione dello spettatore ricadesse tutta su Loki, nella versione finale dell'episodio il Dio dell'Inganno è poi stato l'unica Variante sullo schermo in quel momento (eccetto il poveretto che ha fatto una brutta fine per non avere con sé il biglietto), ma un easter egg del genere sarebbe di certo stato divertente, non trovate?