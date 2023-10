Loki è connesso a Spider-Man: Across the Spider-Verse? La nuova teoria

La seconda stagione di Loki, la serie tv distribuita su Disney+ con protagonista il dio dell’inganno di Tom Hiddleston, sta appassionando i fan del Marvel Cinematic Universe e conquistando i favori della critica.

L’intrigo delle vicende narrate attira notevolmente l’attenzione del pubblico, stimolandolo ad andare oltre la superficie di ciò che viene mostrato ogni nuovo venerdì.

Le speculazioni dei fan si fanno sempre più insistenti, come dimostra la teoria sul movente di Kang della prima puntata di Loki. Ebbene, il secondo episodio potrebbe aprire le porte ad interessanti quanto clamorosi scenari di collegamento tra lo show in questione e nientemeno che Spider-Man: Across the Spiderverse, il blockbuster animato di casa Sony.

Nell’acclamato sequel di Into the Spiderverse, Miguel O’Hara aka Spider-Man 2099 ha rivestito, fondamentalmente, i panni di villain, ostacolando i piani del protagonista Miles Morales. Nel film possiamo intuire, da alcune sequenze, che Miguel ha perso, oltre alla propria intera linea temporale, anche la figlia, Gabrielle.

Ecco che subentra la nuova teoria. Secondo alcuni fan, a distruggere Terra-928, la realtà di Miguel O’Hara e della figlia, potrebbe essere stata propria la famigerata TVA, la Time Variance Authority al centro delle vicende della serie Loki.

In effetti, nello show il dio degli inganni fa riferimento agli “eventi canonici”, tema cruciale di Across the Spider-Verse, ma le prove a supporto della tesi in questione sono ancora poche, dato che la TVA non è mai stata citata in nessun altro prodotto Marvel e Sony.

In alternativa, si potrebbe pensare che la rovina di Terra-928 sia stata causata da qualche incursione, ovvero lo scontro di due realtà causato dai viaggi multiversali, come ben spiegato in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

In ogni caso, solo il tempo potrà rivelarci la veridicità o meno di queste affascinanti fan-theories. Intanto la serie tv Loki, dopo aver sbeffeggiato Martin Scorsese in maniera sottile quanto efficace, è pronta ad intrattenerci con i prossimi episodi in arrivo.