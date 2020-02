Loki, cosa si cela dietro il mistero dei tre diversi loghi?

La notte del Super Bowl ha fatto scoprire al pubblico le prime immagini di tre attese serie Marvel come Falcon and The Winter Soldier, WandaVision e Loki. Quest'ultima è fra le tre quella che si vedrà più tardi su Dinsey+, e anche quella per il momento avvolta dal maggior mistero. A cominciare dal logo, già cambiato due volte.

In attesa di saperne di più, molti fan si sono chiesti se ci sia una ragione specifica dietro questi cambiamenti e i tre loghi diversi. Come sappiamo, Loki e WandaVision saranno parte attiva del Marvel Cinematic Universe, a differenza di quelle serie Marvel viste su Netflix (come Jessica Jones e Luke Cage) che, pur ambientate all'interno del MCU, non erano realmente legate agli eventi dei film.

Il logo ufficiale della serie con Tom Hiddleston era già stato rivelato al Comic Con di San Diego, ma lo spot visto durante il Super Bowl ne presentava due versioni differenti, in cui le lettere non corrispondevano. Il primo logo aveva suscitato l'ilarità e i meme dei fan, poiché le quattro lettere erano scritte con quattro font diversi. Poiché Loki viaggerà nel tempo, è probabile che i caratteri diversi siano un riferimento alle diverse epoche che il Dio dell'Inganno si troverà ad attraversare. Nello spot, come si può vedere su Screenrant, le lettere cambiano molto rapidamente e hanno forme differenti. La I, per esempio, in una versione ricorda una luce al neon arancione, che potrebbe ricordare gli anni '70, e in un'altra sembra fatta di carta, sicuramente più vintage.

Oltre ai viaggi nel tempo, le lettere potrebbero alludere anche alla capacità dello stesso Loki di cambiare forma. Il produttore Stephen Broussard ha infatti annunciato che la serie, in cui Loki dovrà schivare molte palle curve, sarà "la storia di un uomo in fuga". Al momento, però, gli unici indizi sono appunto le lettere del logo, ed è da solo quelle che si può tentare di fare un ragionamento.

I fan, intanto, cercano anche di capire quale sarà il personaggio di Owen Wilson in Loki.