Loki, ecco cosa guardare aspettando lo serie con Tom Hiddleston

Manca poco più di un mese all'uscita di Loki, che sarà su Disney+ dal prossimo 11 giugno. Il conto alla rovescia dei fan è partito già da un po', e per quelli che non sanno come ingannare l'attesa, e magari hanno già finito Falcon and The Winter Soldier, proponiamo alcuni titoli da recuperare prima di tuffarsi nello show con Tom Hiddleston.

Se Loki è il cinecomic più atteso del 2021, infatti, nel video all'interno della notizia, disponibile anche sul nostro canale YouTube, abbiamo pensato alle serie, targate Marvel ma non solo, che possono servire anche da "allenamento" in vista dell'11 giugno.

Il primo nome è inevitabilmente WandaVision, la serie che ha dato inizio alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, fondamentale quindi per capire in che direzione sta andando il franchise. Un'altra idea potrebbe essere invece Agents of SHIELD, anche per comprendere meglio il legame tra Coulson e Loki.

Ci sono poi altri show che hanno qualche affinità con quello con Tom Hiddleston. Come si evince dalla sinossi di Loki, la trama si preannuncia complessa e ricca di svolte, e da questo punto di vista la serie Netflix What/If (da non confondere con la quasi omonima What If...? di casa Marvel) potrebbe rivelarsi una buona "palestra per la mente".

Stesso discorso, infine, per Legends of Tomorrow, serie targata DC, e The Umbrella Academy, in streaming su Netflix, incentrate anch'esse su timeline articolate e sui viaggi nel tempo, oltre che nello spazio, dei protagonisti.