Loki, cosa ha ispirato Miss Minutes? Ce lo svela Kate Herron

In attesa del secondo episodio di Loki, scopriamo qualcosa in più sulle new entry del Marvel Cinematic Universe, che hanno conquistato il pubblico. Tra queste c'è Miss Minutes, l'allegro orologio che spiega agli avventori della TVA, la funzione di questa particolare organizzazione che si occupa di preservare la sacra linea del tempo.

Il suo video didattico è stato uno dei momenti più apprezzati dai telespettatori di Loki e così Kate Herron, dopo aver visto sui social un interessante post sull'animazione questo personaggio, ha deciso di fornire ulteriori informazioni.

"Se, come me, sei stato davvero preso dal video didattico animato della TVA nella premiere di #Loki, ecco un breve thread (non completo!) su alcune delle sue influenze sull'animazione", ha scritto @samsummers0. "Uno delle più grandi ispirazioni sembra essere la serie di documentari spaziali che Ward Kimball ha realizzato per lo show televisivo Disney negli anni '50. Combinava grafici e diagrammi con caratteri semplici e spigolosi e linee spesse, per un look consapevolmente 'moderno' che non dava troppa importanza ai particolari".

"Questa versione dell'animazione 'Mid-Century Modern' è più strettamente associata alla United Productions of America (UPA). Fudget's Budget (1954) ricorda molto la scena di Loki, con il suo tono finto educativo e gli sfondi di carta millimetrata", ha aggiunto. "Uno dei primi esempi di questo stile è la serie 'A Few Quick Facts' (1944-45). Questi erano video didattici realizzati per il personale militare statunitense da UPA e altri settori. L'aspetto essenziale e l'uso di simboli e diagrammi era sia conveniente che facile da capire".

L'utente di Twitter ha poi aggiunto: "Infine, probabilmente c'è una serie di pietre miliari per il design degli uffici animati della TVA, ma per me ha davvero evocato le prospettive folli e i percorsi rossi angolari dei progetti di Maurice Noble per la stazione spaziale in Duck Dodgers (1953)".

Dopo questa esaustiva spiegazione, Kate Herron ha detto: "Questo thread è fantastico. Il nostro video di presentazione disegnato a mano di MissMinutes in Loki è stato realizzato dalle persone eccellenti di @TitmouseInc, che sono dietro uno dei miei programmi preferiti #VentureBros".

Sperate che ci siano altri video didattici di questo tipo? Noi, sicuramente!