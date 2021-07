Loki, cosa significa quel profondo legame con Sylvie? Proviamo a fare chiarezza

Il terzo episodio di Loki ha gettato le basi per la nascita di un profondo legame tra il dio dell'inganno e la sua variante Sylvie, rapporto che è cresciuto nel corso degli episodi, ed è culminato nel corso del finale dell'episodio 5 di Loki.

Sylvie comprende che per scoprire chi si nasconde dietro la TVA bisogna oltrepassare il Vuoto e per farlo, è necessario sconfiggere Alioth, il leggendario mostro di fumo che uccide chiunque trovi sulla sua strada. Per farlo però, è necessario unire le forze e mentre il Classic Loki di Richard E. Grant distrae la creatura, Sylvie stringe la mano di Loki in modo che insieme possano riuscire nell'impresa.

Inizialmente, questo gesto non sortisce l'effetto sperato e così la variante decide di intrecciare le sue dita con quelle del dio dell'inganno, gesto che nel linguaggio del corpo sottintende un legame molto profondo. Solo dopo aver cambiato la posizione delle mani, Loki inizia ad attingere al potere degli incantesimi. Ora l'uno si fida cecamente dell'altra e insieme riescono ad incantare Alioth e vedere cosa si nasconde oltre il Vuoto. Non è naturalmente chiaro cosa accadrà di qui in avanti tra i due, alcune teorie ipotizzano addirittura che il dio dell'inganno verrà tradito da Sylvie ma una cosa è certa, questo incontro ha avuto un impatto notevole sulla vita di Loki, qualcosa che nemmeno lui è in grado di spiegare, ma che ha cambiato per sempre le carte in tavola.

Voi cosa pensate che accadrà tra Sylvie e Loki? Quale sarà il destino del loro rapporto? Ditecelo nei commenti.