Loki, cosa succede davvero quando un personaggio viene eliminato dalla TVA?

L'introduzione della Time Variance Authority nella serie Marvel Loki ha completamente capovolto il MCU come lo conosciamo, rivelando il funzionamento interno di più linee temporali e realtà alternative che i fan potevano solo immaginare fino ad ora.

Come spiegato per la prima volta a Loki (Tom Hiddleston), la TVA è stata fondata da tre onnipotenti Custodi del tempo molto tempo fa, quando un'antica guerra tra linee temporali in competizione minacciava di distruggere tutta l'esistenza.

I Custodi del tempo realizzarono un'unica continuità, che chiamarono la "Sacra Linea Temporale", e la TVA fu presumibilmente creata per proteggere questo equilibrio. I Minute Men e gli analisti della TVA hanno pieno accesso a tutto il tempo e lo spazio e le loro leggi sono semplici...più o meno.



Ognuno viaggia su un determinato percorso e qualsiasi deviazione non approvata da questo richiede un aggiustamento. Le linee temporali create da questi eventi del Nexus verranno eliminate e la variante in questione verrà giudicata.

Dal momento che quella versione degli eventi è stata presentata per la prima volta da Miss Minutes, Loki ha gettato discredito sulla TVA, rivelando che almeno alcuni dei retroscena dell'organizzazione erano completamente falsi.

Con questo in mente, cosa succede veramente quando qualcuno viene eliminato? La TVA ha due modi diversi per farlo, il più comune è quando si verifica un evento Nexus e la sequenza temporale della variante richiede di essere affrontata. In questo caso, i Minutemen lasceranno dietro di sé una carica di ripristino simile a una granata che, in base a quanto mostrato finora, cancella completamente quella linea temporale.



Proprio come la carica di ripristino, si suppone che chiunque venga eliminato con un bastone TVA sia completamente cancellato dall'esistenza e l'effetto visivo risultante è coerente con quello delle bombe che distruggono la realtà. Quindi, se si deve credere alla TVA, essere eliminati equivale a essere completamente distrutti.

Ma la tela di bugie tessuta della TVA si è lentamente disfatta da quando Loki e Sylvie hanno finalmente unito le forze.

Questi inganni danno agli spettatori ampie ragioni per mettere in discussione ogni affermazione che la TVA ha fatto finora. Esiste una linea temporale sacra? Le varianti stanno facendo qualcosa di sbagliato? Essere eliminati significa davvero morte istantanea? Mentre le prime due domande rimangono ancora senza risposta, la sequenza post-crediti dell'episodio 4 di Loki ci fornisce un indizio importante.

Dopo che Ravonna Renslayer cancella Loki, il Dio dell’inganno si sveglia in una New York apocalittica, dove viene accolto da una miriade di altri Loki di tutte le forme e dimensioni (e specie). Ciò sembrerebbe suggerire che quando qualcuno viene eliminato, viene inviato da qualche parte anziché ucciso.

Consideriamo la possibilità che la TVA dica la verità: le cariche di ripristino distruggono davvero le linee temporali alternative e quando un Minuteman colpisce qualcuno con l'estremità luminosa del suo bastone, il destinatario viene davvero disintegrato sul posto.

Loki potrebbe essere sfuggito a questo destino semplicemente perché Richard E. Grant e i suoi compagni in qualche modo lo hanno salvato. Il fatto che il quartetto fosse lì ad aspettarlo suggerisce che erano in qualche modo coinvolti nel risparmiargli la vita. Sfortunatamente, questo significherebbe che ogni altra vittima della potatura della TVA è veramente morta, incluso Mobius.

Un'alternativa più probabile sarebbe che la TVA stia mentendo di nuovo e l'eliminazione semplicemente porti qualcuno in un mondo o in una linea temporale diversa.

Sta rapidamente diventando evidente che i Custodi del tempo non sono così potenti come pretendono di essere, ed è logico supporre, quindi, che la TVA non sia effettivamente abbastanza potente da cancellare intere realtà e possa solo spostare le linee temporali del Nexus dal multiverso.

Un'altra possibilità è che tutte le varianti vengano immagazzinate in un universo tascabile. Chiunque stia gestendo l'operazione della TVA dietro il sipario dei Custodi del Tempo molto probabilmente ha intenzioni sinistre. Che si tratti di Kang il Conquistatore o di qualcun altro, questo misterioso criminale potrebbe catturare e collezionare interi mondi insieme a un esercito di potenti Varianti come Loki da utilizzare in seguito in un'invasione multiverso su vasta scala.



Vi lasciamo con la nostra recensione del quarto episodio di Loki, fateci sapere nei commenti quali sono le vostre teorie!