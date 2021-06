Loki, cosa succede nell'episodio 2? Tutti i colpi di scena!

Da oggi su Disney+ è disponibile il secondo episodio di Loki, la serie Disney+ che segue le vicende del Dio dell'Inganno dopo che è fuggito con il Tesseract durante uno dei viaggi nel tempo di Avengers: Endgame.

Con una durata di 52 minuti, la puntata (intitolata "La Variante") si apre con la Variante Loki che aggredisce una squadra di agenti della Time Variance Authority rapendone uno dei membri. Dopo aver provato a manipolare Mobius sul luogo del delitto, il vero Loki inizia ad indagare insieme al personaggio di Owen Wilson e scopre che la Variante si nasconde nei periodi antecedenti alle grandi catastrofi, come il Ragnarok o l'rurzione del Vesuvio che ha distrutto Pompei ed Ercolano nel 79 d.C.

Usando come indizio un involucro di caramelle, i due risalgono al ciclone che spazzerà via una cittadine dell'Alabama nel 2050 e si recano sul posto insieme ad una task force della TVA. Qui Loki si ritrova a tu per tu con la Variante, scoprendo che si tratta di una versione femminile di se stesso che i fan conoscono come Lady Loki. Dopo aver rifiutato la proposta di spodestare i Custodi Temporali, quest'ultima attiva il suo piano e crea una serie di ramificazioni nella Sacra Linea Temporale. A questo punto, il vero Dio dell'Inganno decide di separarsi da Mobius e seguire la Variante attraverso un portale di cui non è chiara la destinazione.

Voi cosa ne pensate dell'episodio? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, qui potete trovare le nostre prime impressioni su Loki.