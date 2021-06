Loki, cosa ci ha svelato il pilot dello show sulle Gemme dell'Infinito?

Gran parte delle prime tre Fasi del Marvel Cinematic Universe hanno visto le Gemme dell'Infinito ricoprire un ruolo fondamentale, prima come oggetto del desiderio di villain minori e poi come parte di un progetto più grande, quello culminato nello scontro con Thanos durante Infinity War ed Endgame. Ma cosa ci dice Loki al riguardo?

Il primo episodio della nuova serie Marvel con Tom Hiddleston ci ha infatti mostrato qualcosa che potrebbe cambiare per sempre la nostra concezione delle Infinity Stones, come molti fan non hanno potuto fare a meno di far notare sui social.

Nel corso del pilot dello show, infatti, vediamo il nostro Dio dell'Inganno imbattersi in una quantità incredibile di Gemme dell'Infinito, mandando quindi completamente all'aria quell'aura di mito che aleggia da sempre intorno agli oggetti che hanno quasi permesso a Thanos di portare a termine il suo folle piano.

La spiegazione è, comunque, piuttosto semplice: il quartier generale della Time Variance Authority è infatti una zona franca nella quale anche i poteri dello stesso Loki non hanno più alcun effetto. Risulta plausibile, dunque, che anche oggetti dalla potenza incommensurabile come le Gemme vengano ridotti a semplici (preziosissimi) pezzi d'arredamento.

Vi è piaciuto il primo episodio della nuova serie Disney+? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, quali sono stati i voti assegnati su Rotten Tomatoes al primo episodio di Loki.